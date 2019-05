Belterra completa 85 anos: programação terá missas e apresentações culturais

Cidade de Belterra, Oeste do Pará — (Foto: G1 Santarém/Arquivo)

A programação começa na sexta-feira (3) e segue até domingo (5); confira.

Uma das cidades mais bonitas da região oeste do Pará completa no próximo dia 4 de maio, 85 anos. O município de Belterra é conhecido por ter o estilo americano e traços do período em que a borracha era explorada.

Para celebrar a data, a Prefeitura realizará uma programação especial de aniversário. Missas, apresentações culturais e torneios estão entre as atrações.

História

Após o fracasso das plantações de seringa em Fordlândia, o empresário norte-americano Henry Ford, ficou em busca de um lugar onde pudesse desenvolver a plantação (que necessitam de terreno plano, com solo rico em minerais e material orgânico). Foi quando, após expedições, ele encontrou um lugar conhecido como “Bela Terra”.

A área, conhecida entre os cientistas pelo famoso solo fértil de “terra preta”, deve ter sido um dos critérios para a escolha do local. Embora este tipo de solo ocorra em toda Amazônia, a região onde está localizada a cidade de Belterra era rica no material e possuia características de relevo adequadas para a plantação de seringas e fácil acesso através do rio para o escoamento da produção de borracha.

Bela Terra foi cedida pelo governo brasileiro à companhia Ford. Na ocasião, foram derrubados cerca de 2.500 acres da vegetação original para dar início ao processo de implantação do projeto. A produção e exportação de látex proveniente de Belterra era uma fonte de lucro, porém, com o surgimento da borracha sintética e o baixo custo no continente asiático, o cenário mudou. Os investimentos em Belterra perderam o sentido e a companhia Ford desistiu do projeto que estava planejado para durar um século.

Belterra foi reapossada pelo governo brasileiro em 1945, fazendo parte do município de Santarém. Somente em 29 de dezembro de 1995, Belterra se tornou um município, contando com uma prefeitura própria.

Confira a programação completa

03/05: Praça Brasil – Tema “Vinde a mim todos”, Mt 11.28

19h – Culto em ação de graças – Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Belterra (Conpleb)

04/05: Praça Brasil

8h – Celebração em ação de graças aos 85 anos de Belterra, na Igreja Santo Antônio;

9h30 – Café da manhã, parabéns e corte do bolo – Participação especial da banda do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM);

10h – Apresentação especial do Centro Municipal de Arte;

12h – Feijoada da seleção feminina de futebol;

15h – 2º Bingão do Fardo das equipes Raça e Piratas;

16h – Tarde alegre com pagode na praça;

16h – Amistoso da Recopa Belterrense União x Santa Cruz, no campo Dedecão;

16h30 – Amistoso da seleção feminina de futebol Belterra x Juruti – Realização Divisão de Desporto

Apresentações culturais:

19h30 – Apresentação especial do Saúde Dance (Santarém, Alter do Chão e Belterra);

21h – Apresentação do Carimbó Cheiro do Pará;

21h30 – Apresentação de dança em homenagem à Belterra;

22h – Show pirotécnico;

22h às 2h – Shown com as bandas: Forró do Cheff e Ki’Babado

05/05 – Praça Brasil

7h30 – Desafio de MBT – Caminhos de Belterra

Por:Tracy Costa, G1 Santarém — PA

