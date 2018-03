Beneficiários do Bolsa Família têm até dia 16 para atualizar cadastro

Além do Bolsa Família, a falta de atualização do cadastro implica perda de outros benefícios

Beneficiários do Bolsa Família que receberam aviso no extrato de pagamento devem atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até sexta-feira (16). A atualização deve ser feita com documentos pessoais e dos demais integrantes da família.

De acordo com o técnico Fábio Cei, foram convocadas para se recadastrar 7.150 famílias. “Quem não atender o chamado corre o risco de ter o benefício cancelado no mês março. As famílias pertencentes ao Grupo 4 são aquelas beneficiárias ou não do Programa Bolsa Família e de outros programas sociais com inconsistência de renda provenientes de dados do mercado de trabalho, recebimentos de benefícios previdenciários ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), contribuições previdenciárias e óbitos”, pontuou.

Para fazer atualização, os beneficiários precisam apresentar obrigatoriamente cópia e original dos seguintes documentos do titular e das pessoas da família maiores de 18 anos: identidade, cadastro de pessoa física (CPF), certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho, contracheque (caso esteja trabalhando) e título eleitoral. É necessário ainda apresentar os seguintes documentos, com cópias, de crianças e adolescentes: certidão de nascimento e declaração escolar.

Devem fazer a atualização das informações os beneficiários que receberam aviso no extrato de saque do Programa Bolsa Família. Além da central do CadÚnico, os 12 Cras mantêm equipes aptas a realizar atualização.

