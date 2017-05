Bérgson marca dois, Papão vence Re-Pa e é bicampeão

Título foi confirmado com gol aos 45 minutos do segundo tempo. Assista aos melhores momentos aqui!

Foto: Carlos Fellip / Portal ORM – O Paysandu conquistou o bicampeonato paraense neste domingo (7), no Mangueirão. O Papão venceu por 2 a 1 o Clube do Remo. Bérgson abriu o placar para a equipe bicolor, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Fininho empatou para o Leão, mas Bérgson voltou a recolocar o Papão em vantagem e fechou a conta.

Confira os melhores momentos da partida:

Primeiro tempo

O primeiro lança de perigo aconteceu aos 13 minutos.Edgar fez jogada individual pela esquerda, ganhou de Ayrton na velocidade e cruzou da linha de fundo. Perema fez o corte, mas a bola passou tirando tinta do travessão bicolor

Aos 20, foi a vez do Paysandu assustar o time remista. Durante cobrança de escanteio, Diogo Oliveira mandou a bola no centro da área e a defesa azulina cortou. Na sobra, Hayner tentou encobrir o goleiro André Luís, e a bola bateu na rede pelo lado de fora,

O Papão teve nova chance de gol aos 27. Em bola alçada na área do Remo, Bergson raspou de cabeça para a pequena área e Alfredo cabeceou para o gol, mas André Luís fez grande defesa

A partida daí, as subidas bicolores começaram a ser mais perigosas. Até que aos 30, o Paysandu consegui chegar a meta azulina. Em contra-ataque fulminante, Diogo Oliveira lançou Bérgson dentro da área, que bateu cruzado e André Luís não alcançou! 1 a 0 Papão.

O Remo tentou a resposta aos 36. Em bola alçada da área do Paysandu, Gabriel Lima desviou para o segundo pau e Edgar apareceu para o cabeceio, mas mandou por cima do gol!

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Paysandu no ataque. Alfredo recebeu na área, Henrique errou na marcação e o jogador bicolor finalizou, mas goleiro do Leão fez grande defesa. Aos 10, em cobrança de falta, Ayrton bateu colocado, no alto, mas André Luís espalmou pra fora.

Após as subidas bicolores, o time azulino se jogou mais ao ataque. A primeira tentativa aconteceu aos 14, em cobrança de falta de Fininho. Ele cobrou com veneno, a bola tocou no travessão e saiu pela linha de fundo. A segunda foi aos 15, em jogada de João Victor que recebeu na área e enfiou no segundo pau para Fininho, que só empurrou para dentro do gol! Tudo igual no Mangueirão!

O Paysandu voltou a criar jogadas perigosas ao 28. Em bola é alçada na área do Remo, André Luís saiu muito mal do gol e a bola sobrou para Diogo Oliveira, que batee fraco para o gol e Zé Antônio tirou a bola na pequena área. Aos 45, Bérgson marcou o gol do bicampeonato do Papão. O atacante bicolor recebeu na entrada da área do Remo e chutou com categoria no canto esquerdo, André Luís não alcançou e o Paysandu garantiu o titúlo.

Ficha técnica (Paysandu 2 x 1 Remo)

Paysandu: Emerson, Ayrton, Perema, Gilvan, Hayner, Wesley, Rodrigo Andrade, Diogo Oliveira (Daniel Sobralense), Leandro Carvalho (Augusto Recife), Bérgson, Alfredo (Leandro Cearense). Técnico: Marcelo Chamusca

Remo: André Luís, Léo Rosa (Rodrigo Miranda), Henrique, Igor João, Tsunami, Zé Antônio, Marquinho (Fininho), Jayme, Gabriel Lima, Edgar, João Victor (Val Barreto). Técnico: Josué Teixeira

Gols: Bérgson 30’/1ºT e 45’/2ºT (Paysandu); Fininho 15’/2ºT (Remo)

Cartões amarelos: Perema e Bérgson (Paysandu); Edgar (Remo)

Local: Mangueirão (Belém/PA)

Hora: 16h30

Árbitro: Vágner Reway (Fifa/PR)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Neuza Inês Back (Fifa/SC)

