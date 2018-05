Bianca Bin vai a cidade de Guizé e renova o visual após novela

A atriz compartilhou uma foto em que mostra que cortou os cabelos.

De férias após viver Clara, a protagonista de “O Outro Lado do Paraíso”, Bianca Bin deixou para trás o visual da personagem. Nesta quarta-feira (15), ela compartilhou uma foto em que mostra que cortou os cabelos. “Obrigada Claudia e toda equipe do Studio SJ pela transformação. Amei. Como é bom ser bem cuidada, ainda mais por essas deusas da beleza. Mulherada poderosa”, escreveu ela.

O que chamou atenção foi o fato do salão de beleza ser em Santo André, em São Paulo, cidade de de Sergio Guizé, com quem Bianca trabalhou no folhetim e de quem é apontada como namorada. Recentemente, durante a comemoração dos 38 anos dele, a atriz apareceu ao lado dele em uma festa.

Segundo o jornal “Extra”, Guizé e Bianca Bin teriam engatado o início do namoro há cerca de quatro meses, no Parque Estadual do Jalapão, onde aconteceram as primeiras cenas de “O Outro Lado do Paraíso”. Ainda de acordo com a publicação, o namoro vai bem e obrigado e eles estariam até mesmo morando juntos no Rio de Janeiro.

Bianca Bin foi casada por cinco anos com o artista Pedro Brendão. Já Guizé terminou o seu relacionamento de dois anos com Nathalia Dill em abril do ano passado.

Por: Folhapress

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...