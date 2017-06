BID avalia a expansão da qualidade do ensino no PA

Simão Jatene se reúne com executivos do banco para tratar de projetos do setor

O governador do Pará, Simão Jatene, retomou neste domingo (25) a agenda de compromissos oficiais pelo Governo do Estado após passar por um período de acompanhamento e avaliação, procedimento necessário depois que realizou um cateterismo e colocou um “stent” coronário, no início da semana.

No final da tarde e início da noite deste domingo, Jatene esteve reunido com executivos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que estão em Belém para conhecer o Programa da Expansão e Melhoria da Qualidade da Educação Básica do Pará, financiado pelo banco, que a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está executando. No encontro, estiveram presentes executivos de nove países: Japão, Panamá, França, Bahamas, Itália, Uruguai, México, Peru, o representante da instituição no Brasil, Hugo Timoran, e Antonio Pinheiro Silveira, diretor executivo para o Brasil e Suriname, além do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e dos secretários Adnan Demachki e Ana Claudia Hage

O Programa da Expansão e Melhoria da Qualidade da Educação Básica dá concretude ao Pacto pela Educação, programa que integra órgãos públicos estaduais e municipais, instituições civis e empresas visando melhorar os indicadores da educação paraense.

O Pará foi o segundo Estado que mais cresceu no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) 2015. Resultado desse esforço, a Seduc já começa a colher dados positivos, por exemplo, também no índice de proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, que, pelo segundo ano consecutivo, cresceu em 2016.

O investimento em educação através de financiamento do BID inclui os setores de melhoria da rede física escolar (projetos em andamento e em licitação), ampliação do ensino, qualificação de educadores, melhoria da gestão e aquisição de recursos tecnológicos.

Os recursos estão sendo investidos em três grandes eixos: o primeiro é chamado de “Expansão da Cobertura e Melhoria da Infraestrutura”, que prevê investimentos em obras e na implantação de um novo modelo de ensino Médio, chamado de Sistema Educacional Interativo (SEI).

Estão em execução atualmente 17 obras, e mais 13 estão sendo contratadas. Os dois pacotes beneficiam 19 municípios: Bragança, Benevides, Ananindeua, Conceição do Araguaia, Inhangapi, Maracanã, Pau D’Arco, Salinópolis, Salvaterra, Santarém Novo, São Miguel do Guamá e Uruará, Cametá, Castanhal, Limoeiro do Ajuru, Acará, Abaetetuba, Terra Santa e Belém.

Relevante nesse rol de realizações é o SEI, que está em fase de implantação bem avançada. Levará o Ensino Médio Regular a estudantes de 37 municípios residentes em lugares remotos; eles terão aulas via satélite e pela internet, com ajuda de tutor in loco, em 145 salas de aula interligadas a um centro de televisão em Belém. Essas salas de aula serão implantadas, na grande maioria, em localidades de difícil acesso. Com essa modalidade, a Seduc vai abrir mais 15,2 mil vagas no Ensino Médio Regular em todo o Estado.

Os equipamentos de transmissão e recepção de sinal de satélite e de internet, bem como a instalação do centro de mídia em Belém, já foram contratados. As aulas iniciarão no segundo semestre de forma experimental e, definitivamente, no ano letivo de 2018.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

