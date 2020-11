Biden ultrapassa Trump na Pensilvânia e fica mais perto de vencer eleição

Na manhã desta sexta, Biden passou Trump em dois estados decisivos: Geórgia e Pensilvânia

O democarata Joe Biden, que disputa a presidência dos Estados Unidos com o republicano Donald Trump, assumiu a liderança na apuração de votos no estado da Pensilvânia, na manhã desta sexta-feira (6).

De acordo com o jornal americano The New York Times, Biden tem, até o momento, 49,4% dos votos apurados, enquanto Trump tem 49,3%. Com isso, Biden 5.587 votos a mais que o republicano.

Mais cedo, o democrata também havia ampliado sua vantagem sobre Trump no estado de Georgia.

