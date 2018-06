Biel é acusado de assédio e agressão por três mulheres

Três mulheres vieram à público para falar sobre as agressões que sofreram de Biel em 2015, na mesma época em que seu hit “Demorô” bombou nas redes. Os depoimentos foram feitos por uma fotógrafa, uma fã do cantor e uma modelo; seus nomes não foram revelados.

As informações são do portal Extra, que teve acesso aos depoimentos. As três afirmam que Biel teria empurrado, assediado verbalmente e até tentado transar à força com elas.

HUMILHAÇÃO

O primeiro relato é o da fotógrafa, que diz ter se sentido muito humilhada durante o evento “Twerk Music Festival”, realizado em São Paulo em 2015.

“Fui contratada para fotografar os fãs e os músicos. No finalzinho da noite, um rapper americano entrou no palco e logo depois o Biel entrou. Pedi licença para o rapper para tirar uma foto e Biel me empurrou, pedindo que me tirasse de perto dele. As pessoas que estavam ali riram de mim, me senti muito humilhada”.

FORÇOU RELAÇÃO

O segundo caso foi o da fã do artista, que disse que ele tentou transar à força com ela. O caso teria acontecido em uma festa na cidade Lorena, interior de São Paulo. A moça conta que ele tentou puxar conversa com ela todas as vezes em que ia ao banheiro, até que a puxou para o banheiro e tentou forçar o ato.

“Todas as vezes que ele passava por mim, puxava meu cabelo. Quando ele me viu, veio correndo e me empurrou para dentro do banheiro. Ele colocou a mão na minha bunda, queria que eu colocasse a mão ‘lá’ nele, e dizia coisas nojentas”, lembra.

AGRESSÃO

No terceiro depoimento, a modelo afirma que Biel teria arremessado um copo nela após criticá-lo por ter gritado para várias pessoas que teria acabado de transar com uma menina. “Fomos a uma balada e o vi saindo do banheiro com uma menina, gritando aos quatro ventos que tinha transado com ela. Achei ele um babaca e fui falar sobre o assunto. Ele não gostou do que ouviu, pegou um corpo e arremessou em mim”.

A modelo relembrou uma outra ocasião, após uma festa, em que o cantor convidou amigos e a modelo para ir até o apartamento dele na Barra da Tijuca. “Ele quis transar. Eu disse não. O Biel pegou minha cabeça com força e colocou na frente das partes íntimas dele. Comecei a gritar e pedi para ir embora. Ele abriu a porta do quarto, me empurrou. Minha bolsa ficou lá dentro. Implorei para ele abrir. Ele abriu, eu peguei a bolsa e ele fechou a porta na minha mão.”

