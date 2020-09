Bilionário doa fortuna de US$ 8 bilhões para não ‘morrer rico’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A DFS agora emprega mais de 9 mil pessoas e se descreve como “a varejista de luxo líder mundial no ramo do turismo”, com bilhões em vendas.

O modelo se transformou na Duty Free Shoppers (DFS), empresa de vendas isentas de impostos para viajantes, com lojas em aeroportos e portos, que ele cofundou com Robert Miller, em 1960.

Conor O’Clery, biógrafo de Feeney, afirma que a inspiração veio do ensaio “Riqueza”, também conhecido como “O Evangelho da Riqueza”, do famoso filantropo americano Andrew Carnegie.

“Tive uma ideia a qual nunca me saiu da minha cabeça: a de que você deve usar sua riqueza para ajudar as pessoas”, resumiu seu estilo o filantropo.

Mas Charles, conhecido também como Chucky, nunca foi um rico comum. Jamais ostentou. Até exagera em sua simplicidade, não tendo carro ou casa. Anda com um relógio que custou apenas US$ 15 (R$ 84).

