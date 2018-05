Biometria não é obrigatório para esta eleição em Novo Progresso- Prazo para regularizar título de eleitor termina dia nesta quarta-feira 09

Biometria não é obrigatório para esta eleição em Novo Progresso!

Prazo para regularizar título de eleitor termina dia nesta quarta-feira dia 09

O prazo para regularização do titulo de eleitor pra quem ficou mais de três eleições sem votar ou justificar a ausência, e para novos títulos termina nesta quarta-feira (9) , ultimo dia para regularizar a situação.

O cidadão deve ir ao cartório eleitoral na Rua 04 de Abril no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso de posse do título de eleitor caso o possua, além de um comprovante de residência e um documento oficial de identificação pessoal que tenha, no mínimo, nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade. No caso dos homens, também é necessário levar o comprovante de quitação militar.

Também termina nesta quarta-feira(09), o prazo para que o eleitor que tem 15 anos, mas vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar, requerer o título. O mesmo dia também é o prazo final para que pessoas com deficiência que necessitam de atendimento especial informem sua situação à Justiça Eleitoral para que sejam remanejadas para uma seção adaptada.

Em Novo Progresso a biometria não tem exigência para esta eleição. Eleitores que tem situação regular do titulo não necessita de obrigatoriedade para regularizar o titulo para votar nesta eleição.

A participação nas eleições é facultativa apenas para analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos ou com mais de 70 anos. Para os demais brasileiros, o voto é obrigatório.

