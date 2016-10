Bispo conclama católicos a protestarem contra PEC 241

Dom Roberto Ferrería Paz, bispo de Campos (RJ) e responsável pela Pastoral da Saúde, escreveu artigo em que chama a PEC 241, que limita os gastos públicos por 20 anos, de “devastadora e brutal”.

O texto foi publicado no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e está estruturado em perguntas e respostas.

Dessa forma, a Igreja Católica junta-se ao coro contra a proposta de emenda constitucional, aprovada ontem, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Foram 366 votos a favor, 111 contra e duas abstenções.

O bispo afirma que a aprovação da PEC terá “desdobramentos perversos”. “Esta visão econômica, que volta aos anos 90 da hegemonia neoliberal e do Acordo de Washington, deixa claro que a dívida está muito acima da vida do povo e que a economia para ser sanada exige o sacrifício da população, especialmente aqueles que não estão incluídos no mercado”, afirma o bispo.

Ele também alerta para as perdas na saúde. “Serão perdidos não somente os direitos sociais inscritos na Constituição Federal, mas a qualidade de vida da população brasileira sofrerá um forte rebaixamento, voltando a expectativas de longevidade bem inferiores às atuais. No caso particular da saúde poderão provocar a ampliação de doenças e, até mesmo, mortes diante da redução de recursos para o financiamento do SUS nos próximos 20 anos”, considera.

Dom Roberto Ferrería Paz finaliza o artigo conclamando os católicos a se manifestarem contra a proposta. “Devemos manifestar nosso repudio e indignação, pensando como sempre nos mais pobres que serão as vítimas principais desta política antipopular contra a vida. Conclamar a uma mobilização geral em defesa da Constituição, do Estado Social de Direito, da Seguridade Social e do SUS”.

POR Notícias Ao Minuto

