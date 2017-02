Bitrem carregado com soja tomba às margens da BR-163 no Nortão

Segundo informações de um soldado da Polícia Militar, o local do acidente foi isolado e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionada para tomar as providências necessárias que o caso requer.

Uma Scania vermelha tombou às margens da rodovia federal nas proximidades do município de Guarantã do Norte (234 quilômetros de Sinop), esta madrugada. Ninguém ficou ferido. A carreta ficou parcialmente danificada e a soja transportada ficou espalhada pela lateral da via.

