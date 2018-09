Bitrem colidi com veiculo – motorista morreu na BR 163 em Novo Progresso

Um colisão envolvendo um bitrem e um veiculo [modelo não identificado] de cor prata na madrugada deste domingo (23), matou uma pessoa. O acidente aconteceu na rodovia federal BR 163 nas proximidades do frigorífico Redentor no município de Novo Progresso. (Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso)



De acordo com a informação, o motorista do bitrem seguia com carga de grãos ao porto de Miritituba, a colisão foi frontal o bitrem tombou e o veiculo saiu fora da rodovia , os motoristas foram socorridos pelo SAMU . o motorista do veiculo chegou com vida, acabou morrendo na emergência do Hospital Municipal de Novo Progresso, ele bateu a cabeça, o motorista do bi trem teve escoriações pelo corpo passa bem. Ainda nãos se sabe as causas do acidente.

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Novo Progresso onde receberam atendimento médico.

O motorista do veiculo que veio óbito ele é conhecido como Ceara,disse a informação.

Aguardem esta matéria esta sendo atualizada…

