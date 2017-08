Bitrens colidem no perímetro urbano da BR-163 em Sinop

O acidente envolvendo os bitrens Mercedes-Benz azul e Volvo vermelho ocorreu na rodovia federal nas proximidades da região do estádio Gigante do Norte, esta tarde. A parte frontal do primeiro veículo ficou danificada e o motorista apresentava algumas escoriações pelo corpo, mas aparentemente nada muito grave.

Ao Só Notícias, este motorista disse que seguia pela rodovia sentido sul quando o motorista do bitrem que estava a frente (Volvo vermelho) realizou uma manobra para pegar o retorno. Neste momento, uma caminhonete teria freado bruscamente. Para não bater neste veículo, o motorista do Mercedes-Benz acertando a traseira da Volvo.



O Mercedes ficou parcialmente sobre a via e a outra carreta no retorno. A rodovia ficou parcialmente interditada e o trânsito foi desviado para a via lateral.

A assessoria de imprensa da Rota do Oeste enviou ao local um guincho, uma ambulância, um veículo de inspeção.

