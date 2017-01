Bitrens se envolvem em colisão na BR-163 em Sinop

O acidente envolvendo dois bitrens Scania prata e vermelho ocorreu na rodovia federal nas proximidades do viaduto Ênio Pipino, que dá acesso ao centro, hoje, por volta das 11h30. A assessoria de imprensa da Rota do Oeste informou, ao Só Notícias, que três pessoas estavam nos veículos, não ficaram feridas e assinaram termo de recusa de atendimento por parte da equipe de resgate.

Após o impacto, a Scania prata parou entre parte da pista e o acostamento. Parte do veículo chegou a afundar na lateral da via. A pista sentido norte teve que ser interditada, pois a carroceria do veiculo ficou sobre a faixa de rolagem. A Scania vermelha foi parar no acostamento e apresentava um amassado em uma das rodas. A causa do acidente passa a ser investigada.

A concessionária encaminhou ao local veículos de inspeção, caminhão pipa e guincho para sinalizar e orientar o tráfego.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...