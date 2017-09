Blitz chama atenção de condutores para combate ao suicídio em Alenquer

Com o tema “Falar é a melhor solução”, a blitz teve o objetivo de alertar a população para a realidade do suicídio e formas de prevenção.

Foi realizada nesta sexta (29) uma blitz educativa na avenida Dr. Pedro Vicente, em Alenquer, oeste do Pará. A ação foi iniciativa do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e reuniu funcionários e colaboradores na distribuição de panfletos e orientações para pedestres e motoristas sobre a campanha Setembro Amarelo, de combate ao suicídio.

Com o tema “Falar é a melhor solução”, a blitz teve como objetivo alertar a população para a realidade do suicídio e formas de prevenção. A campanha também foi desenvolvida por meio de palestras nas escolas e cursos profissionalizantes. De acordo com a coordenação do evento, a mobilização obteve um resultado muito além do esperado, uma vez que as palestras formaram novos agentes multiplicadores.

O psicólogo do Caps, Andrey Santos, disse que o número de pessoas que procuraram o Centro para obter mais informações e acompanhamento também aumentou. “Através da campanha conseguimos abrir os olhos da população para o suicídio, que infelizmente têm crescido em nosso município, mas tivemos um aumento na procura por tratamento. Estamos satisfeitos com o resultado e mesmo com o fim das atividades da campanha, vamos continuar a realização de palestras”, conclui.

