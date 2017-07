Bloqueio da rodovia BR-163 na região entra no 7º dia

Sábado (08) foi na comunidade de “Três Bueiros” domingo (09) fechou no distrito de “Caracol” no Município de Trairão. (Foto distrito tomado por caminhões -Macarrão Beling)



Fila de caminhões na rodovia ultrapassa os 35km.

Produtores rurais reivindicam redução da Flona Jamanxim e protesto é contra veto das MPs 756/758 pelo Presidente Michel Temer (PMDB).

Produtores Rurais mantém o bloqueio há 7 dias um trecho da rodovia BR-163 que liga Mato Grosso até o porto de Miritituba no Pará. Agro negocio reclama dos prejuízos, governo nãos e manifesta e produtores matem bloqueio por tempo indeterminado.

Moradores da comunidade de três bueiras e Caracol mantiveram o bloqueio da rodovia neste fim de semana, a fila de caminhões ultrapassa os 30 km sentido mato grosso a Miritituba. Ninguém passou pelos bloqueios que entra no 7º dia nessa segunda-feira (10).

A rodovia é o principal caminho para o transporte da safra de grãos (soja,milho) produzidos norte do estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba e Santarém no estado do Pará.

Segundo os organizadores do bloqueio enquanto o governo não se manifestar a rodovia vai permanecer fechada, o enceramento desta etapa esta previsto para esta segunda-feira (10) no município de trairão onde um grande manifesto esta previsto durante o dia.

, a rodovia será liberada na terça-feira (11) , mas o bloqueio volta ocorrer no inicio nas proximidades da cachoeira da serra , a comissão ainda anão divulgou o cronograma, mas anunciou que o bloqueio vai continuar por tempo indeterminado seguindo o rito na comunidades em trono da rodovia.

De acordo com o movimento enquanto o Governo Federal não enviar o projeto de Lei (prometido), com proposta de redução de área na região da Flona do Jamanxim , os manifesto vão continuar sem prazo para acabar,argumentam.

O grupo afirma que só irá liberar a rodovia com a chegada de representantes do Governo Federal. O protesto é considerado pacífico. O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com o representante do Ministério do Meio Ambiente (MMA), porém que disse estar elaborando uma proposta para apresentar aos produtores que vai ao encontro as reivindicações dos produtores rurais da região, mas não informou quando vai entregar.

A população em torno da região afetada pelo Veto Presidencial esta mobilizada, nas redes sociais comentam e dar apoio ao movimento com única alternativa de poder melhorar a região.

