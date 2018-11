BNDES aprova crédito de R$ 5,2 bilhões para linhão de Belo Monte

Valor representa 61% do aporte total no empreendimento, estimado em R$ 8,5 bilhões

(Foto:REUTERS/Nacho Doce) – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de 5,2 bilhões de reais para a Xingu Rio Transmissora de Energia (XRTE), controlada da chinesa State Grid[STGRD.UL] responsável pela implementação de um linhão de transmissão que ligará a usina de Belo Monte, no Norte do país, ao Sudeste.

O valor do empréstimo representa 61 por cento do aporte total no empreendimento, estimado em 8,5 bilhões de reais, disse o banco estatal em comunicado.

Fonte:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...