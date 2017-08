Boa Esporte goleia Ceará e se aproxima do G4 da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – Jogando em sua casa, o Boa Esporte venceu a sua segunda partida consecutiva após superar o Ceará por 4 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, neste sábado, no Estádio Municipal de Varginha.

Com o resultado, o time comandado por Nedo Xavier foi a 31 pontos e encostou nos quatro primeiros que sobrem para a primeira divisão. Já o Vovô permanece na quarta colocação com 34 pontos.

Na próxima rodada, o Boa Esporte irá viajar até São Paulo para enfrentar o Oeste, na Arena Barueri, no sábado, às 16h30 (de Brasília). Já a equipe cearense irá receber o Náutico, no Castelão, na sexta-feira, às 19h15.

O jogo – a primeira oportunidade de abrir o placar foi do time da casa. Aos oito minutos. Reis recebeu a bola no lado direito do campo e cruzou para dentro da área. Thaciano desviou a bola na primeira trave e forçou Éverson fazer uma grande defesa.

Depois de um período bem morno na partida, em que as duas equipes erraram passes e não conseguiram dar ritmo à partida, veio o gol do time mineiro. Aos 26, Casagrande aproveitou o cruzamento e abriu o placar com uma bela cabeçada da grande área.

O Boa Esporte voltou a criar uma boa oportunidade de gol aos 30 minutos. Dessa vez Diones finalizou de cabeça e Éverson defendeu. A resposta do Ceará veio cinco minutos depois. Lima foi lançado no meio, invadiu a área e finalizou em cima do goleiro.

O Vovô voltou a assustar aos 42 minutos, Raul recebeu a bola e tocou para Elton após fazer o corte no zagueiro. O atacante finalizou fraco, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Lima, que aproveitou a sobra, mas finalizou muito forte.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo em marcha lenta e quase nada foi criado nos primeiros minutos. Ambos os times erravam muitos passes e não conseguiam chegar ao ataque com qualidade.

O Boa Esporte voltou a assustar o goleiro adversário aos 17 minutos. Em arrancada, Thaciano foi acionado e finalizou cruzado, parando em Éverson. Os mandantes aumentaram a sua vantagem aos 21 minutos. A bola sobrou na pequena área e Rodolfo finalizou.

O time da casa voltou a ataque aos 26 minutos, mas pararam no goleiro. E, aos 29, fiz o terceiro. Diones avançou pela direita e cruzou na medida para Thaciano marcar.

O Ceará descontou aos 43 minutos. Após cruzamento para a área. Luiz Otávio cabeceia, goleiro Fabrício espalma e o zagueiro aproveita o rebote para deixar o jogo em 3 a 1.

No último lance da partida, Rodolfo marcou um golaço, dando números finais ao jogo.

