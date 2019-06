Boato de que cantora Joelma sofreu acidente de carro dissemina na web e assusta fãs

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Infelizmente no final da noite, uma morte na família da cantora foi confirmada. O pai de Joelma, José Benahum Mendes, morreu no Hospital Regional de Santarém . A informação foi disseminada pelas redes sociais.

You May Also Like