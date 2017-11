BOATO?-Meteoro de grandes proporções cai em fazenda na região de Sinop

Fazendeiro da região de Sinop – aproximadamente a 500 km de Cuiabá – foi surpreendido com uma enorme cratera em sua propriedade, provavelmente aberta pela queda de um meteoro no último fim de semana. Não se sabe ainda as proporções exatas de profundidade e circunferência, nem velocidade com que o provável meteoro teria atingido o solo. A equipe do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – deve chegar ao local na manhã desta terça-feira, quando dados técnicos exatos, deverão ser divulgados. Por http://circuitomt.com.br

Imagens de cratera supostamente em Sinop são falsas; fato aconteceu em Minas



Está circulando nas redes sociais imagens de uma enorme cratera que supostamente teria sido “aberta” por um “meteoro” em uma fazenda que fica a 64 km de Sinop-MT.

Entretanto, as imagens que viralizaram, na verdade correspondem a uma cratera que se abriu entre as cidades de Vazante e Coromandel, em Minas Gerais.

De acordo com o jornal local, pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) estiveram no local e constataram se tratar de um acidente geológico. O buraco possui mais de 20 metros de diâmetro e não foi possível determinar a profundidade.

As causas da abertura do buraco estão sendo estudadas pelos pesquisados que souberam do caso na semana passada.

Segundo site, Patos Hoje, a abertura de dessas crateras é frequente na região do município de Vazante-MG e começou a acontecer após o Rio Santa Catarina ter um buraco aberto e a água praticamente desaparecer.

Os moradores acreditam que as atividades das empresas mineradoras existentes em Vazante podem estar contribuindo para o surgimento desses “fenômenos”.

Foto: PatosHoje

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

