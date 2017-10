Boato – Nuvem com rosto de Jesus, que apareceu no município de Dianópolis (TO), foi fotografada por caminhoneiro.

Fotos com a imagem de santos ou entidades religiosas em lugares inusitados não são novidade na internet. Em alguns casos, as histórias viram até pauta de matéria para televisão.

Em Dianópolis (TO), a situação não foi diferente. Nos últimos dias, começou a circular pela internet uma imagem que mostra o rosto de Jesus nas nuvens do município de Dianópolis (TO). De acordo com a publicação, um caminhoneiro fotografou a estátua da santa, que se encontra na entrada da cidade, e, após olhar a imagem, constatou a imagem de Jesus nas nuvens. Confira:

Rapaz, presta atenção nessa imagem, essa fotografia aí. Um colega caminhoneiro meu tirou essa foto ontem de tardezinha, chegando em Dianópolis, uma cidade aqui do sudeste do Tocantins. A entrada da cidade tinha a imagem de uma santa, uma escultura bem na entrada. Ele achou bonito o trevo e aí foi tirar uma foto com o celular, umas 17h, 17h30min, disse ele. O sol tava até por trás das nuvens. […]. Aí quando ele carregou a imagem e foi ver a foto, ele viu essa imagem aí. Rapaz, eu me arrepiei todinho. Será que Jesus está voltando, gente?

Rosto de Jesus aparece nas nuvens em Dianópolis, Tocantins, diz boato

Rosto de Jesus apareceu nas nuvens em Dianópolis (TO)?

Bom, quando vimos pela primeira vez, a imagem pareceu estranha. E é claro que não iríamos dormir sem uma resposta. A parte boa é que não fomos dormir tarde, porque a verdade apareceu rapidinho. A parte ruim (bom, essa é ruim somente para quem acreditou na imagem) é que a história é mentira. Quer saber mais? Continua lendo.

Assim como eu abordei no início do texto, esse tipo de imagem não é novidade. O que pouca gente sabe é como podemos chamar esse tipo de fenômeno ou se, de fato, eles são reais. Vamos por parte.

Quando esse tipo de imagem ou história começa a circular pela internet, podemos separá-las em dois grupos: as pareidolias e as montagens. Opa, mas pera aí. O que é pareidolia?

Bem, a pareidolia é um fenômeno da nossa cabeça. Mas como assim? Resumidamente, é quando somos expostos a estímulos vagos e aleatórios – principalmente a sons e imagens – e ‘vemos’ ou ‘ouvimos’ coisas reais neles, por exemplo, rostos de pessoas, animais, palavras que façam sentido, etc.

Ou seja, é um truque do nosso cérebro para dar sentido àquilo que ainda não tem sentido pra gente – a novidade, o novo. Vale lembrar que ele é um fenômeno pessoal, então, quando ocorrem situações como aparições de santos, a pessoa que visualizou, geralmente, tem uma crença muito forte na religião.

E agora vem a explicação sobre o caso de Dianópolis (TO): essa história se enquadra no segundo grupo, o de montagens. E como sabemos disso? Simples. Quando procuramos pela imagem em um site de buscas, encontramos a foto original.

A foto foi tirada bem antes da história começar a fazer sucesso e não tinha o rosto de Jesus na primeira versão. A imagem parece ser uma daquelas fotos ‘coringas’ quando se produzem notícias ou vídeos sobre o município.

Além disso, a história apresenta as mesmas características de outros textos boatos que já desmentimos por aqui: informações vagas (qual a data da foto? Quando foi ‘ontem’? Qual o nome da pessoa que fez a foto?), erros de português e caráter alarmista (as publicações falam na volta de Jesus).

Portanto, a história não passa de montagem. Mais um boato para impressionar os internautas. Sendo assim, não acredite em tudo o que vê. Às vezes, pode ser apenas o seu cérebro te pregando uma peça. Às vezes, pode ser apenas o trabalho de gente mal intencionada mesmo.

