Boavista derruba o invicto Fluminense no Maracanã

No duelo entre os líderes da Taça Guanabara, o Boavista surpreendeu o Fluminense no Maracanã e venceu por 1 a 0, na noite deste sábado, em partida válida pela quinta rodada. Caio Dantas marcou o único gol do jogo, no segundo tempo.

Em sua pior atuação no primeiro turno do Campeonato Carioca 2020, o Tricolor, que mantinha um retrospecto de 100% nas quatro primeiras rodadas, sofreu sua primeira derrota na temporada.

Sem a vitória que o garantiria nas semifinais, o Fluminense agora corre até o risco de não avançar. Ainda líder do grupo B com 12 pontos, o Tricolor é perseguido pelo Madureira, com 10, e o Volta Redonda, que entra em campo na segunda-feira, com 9. Na última rodada da competição, o Flu terá pela frente o clássico contra o Botafogo.

O Boavista se manteve na liderança do grupo A, agora com 10 pontos. O Flamengo, que enfrenta o Resende nesta segunda, é o segundo com 7. Na sexta e última rodada, o Boavista recebe o Volta Redonda, em Bacaxá.

O Jogo – O primeiro tempo no Maracanã foi de pouco futebol. O Fluminense ficou com a bola, mas pouco ameaçou a equipe de Bacaxá. Com pouca criatividade no meio de campo, o Tricolor não conseguia vencer a forte marcação do Boavista.

Após a parada técnica, o Flu voltou mais ligado e quase abriu o placar aos 25 minutos. Gilberto avançou pela direita e tocou para Yago, que tocou de calcanhar de primeira para Felipe Cardoso. O atacante devolveu de primeira e colocou Yago de frente para Klever dentro da área, mas o chute saiu em cima do goleiro.

O Boavista respondeu dois minutos depois. Após tabela na intermediária, Michel recebeu na meia-lua da área e bateu de primeira no canto direito. Muriel se esticou e mandou para escanteio.O Flu só voltou a ameaçar aos 44, em cobrança de escanteio. Miguel levantou no segundo pau e Gilberto acertou cabeceio que passou perto, mas foi pela linha de fundo.

O segundo tempo começou com o Tricolor pressionando o Boavista. Gilberto avançou pela direita, foi a linha de fundo e cruzou rasteiro. Orinho bateu de primeira e acertou a zaga. Aos 3, Falta na intermediária pela esquerda cobrada na área. De frente para o gol, Matheus Ferraz cabeceou por cima do gol.

O Boavista respondeu aos 13 e abriu o placar. Wellington Silva fez grande jogada pela direita da área, foi à linha de fundo e tocou para trás rasteiro. Livre quase na linha da pequena área, o artilheiro Caio Dantas bateu de primeira e estufou a rede.

O Flu sentiu o golpe e quase levou o segundo aos 19. Escanteio pela direita do ataque, bola no segundo pau e Douglas Pedroso mandou de cabeça. Muriel defendeu e no rebote Elivelton quase fez, mas Digão salvou quase na linha.

Odair Helmann colocou Nenê em campo após a parada técnica e o veterano comandou a tentativa de reação.

Aos 30, Miguel aproveitou falha de Elivelton e tocou para o meia, que, próximo da meia-lua, tentou o chute de canhota mas mandou pela linha de fundo. Seis minutos depois, Nenê voltou a assustar em cobrança de falta da entrada da área pela direita, mas Klever fez grande defesa para evitar o empate.

O Tricolor seguiu pressionando até o final, mas não conseguiu o empate.

Gazeta Esportiva (Foto: Divulgação/Lucas Merçon)01/02/2020 20:32

