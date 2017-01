Boca Juniors oferece R$ 4,7 milhões por Martín Silva, mas Vasco rejeita

Atrás de goleiro, time argentino sinaliza com proposta de US$ 1,5 milhão. Presidente Eurico fecha as portas para saída de uruguaio de 33 anos. Contrato vai até 2019

A situação financeira do Vasco não é das melhores, mas o clube, por enquanto, resiste ao mercado. No início da semana, dirigentes do clube argentino fizeram contato e sinalizaram com proposta de US$ 1,5 (cerca de R$ 4,7 milhões) para comprar Martín Silva. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, rejeitou a oferta e disse que não tem interesse em negociar o jogador. O goleiro uruguaio é um dos ídolos do atual elenco e considerado peça-chave nos planos de Cristóvão.

Martín Silva tem 33 anos e, em 2016, renovou seu contrato com o Vasco até 2019. Ele chegou ao clube em 2014 e, desde então, é titular absoluto do gol cruz-maltino. Mesmo nos piores momentos do clube neste período, sempre foi visto como destaque da equipe. A procura do gigante do futebol argentino, que vai contratar um goleiro para seu elenco nesta temporada, não é novidade. O Boca queria Martín quando o uruguaio defendia o Olimpia em 2013. O uruguaio terminou vindo para o Vasco junto com o paraguaio Aranda para disputar a Série B de 2014.

Adaptado ao Rio de Janeiro, Martín Silva brincou em coletiva de imprensa recente e disse que os três filhos já comem arroz e feijão e gostam da cidade. O uruguaio se envolveu numa pequena polêmica no início deste ano. Ele se reapresentou com três dias de atraso e teve de se explicar com a diretoria. Nenhuma punição foi anunciada, e o goleiro garantiu que tudo foi resolvido.

– Já está tudo resolvido. Conversei com a diretoria, ficou claro que não teve má intenção da minha parte. Sempre estive em contato com a diretoria, todos os dias sempre tento chegar o mais cedo possível. É normal nessa data (fim de ano) ter pouca passagem, foi muito difícil colocar a família toda – explicou o jogador.

Ao mesmo tempo em que busca reforços e segura seus principais jogadores, o Vasco busca receitas. O clube ainda não pagou o salário de dezembro e a segunda parcela do 13º, nem tem previsão para que isso ocorra. Paralelo a isso, negocia com a Caixa a renovação do patrocínio máster – em seu orçamento, prevê R$ 25 milhões para parceiros comerciais em 2017.

Fonte: Globo Esporte.

