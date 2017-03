Boeing pega fogo durante pouso em aeroporto no Peru

Boeing pega fogo durante pouso em aeroporto no centro do Peru: Todos os passageiros da aeronave, que vinha de Lima, foram evacuados a tempo

Um Boeing da companhia aérea Peruvian Airlines pegou fogo nesta terça-feira na pista do aeroporto da cidade andina de Jauja, no centro do Peru, depois de uma aparente “falha técnica” no momento da aterrisagem.

Todos os passageiros da aeronave, que vinha de Lima, foram evacuados a tempo, segundo disse o prefeito da cidade de Jauja, Iván Torres.

Imagens nas redes sociais mostram o avião em chamas sob uma enorme nuvem de fumaça, cercado por veículos de emergência na pista do aeroporto, localizado 265 quilômetros a leste da capital peruana.

“Aparentemente houve uma falha técnica quando estava pousando; felizmente não se relataram vítimas”, disse Torres à rádio local RPP.

O piloto da aeronave, Dennis Campos, disse que o Boeing transportava 38 passageiros. Com informações do Sputnik Brasil.

Fonte: MSN.

