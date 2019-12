Boi cai em cova de cemitério de MT e é resgatado pelo dono e funcionários do local

Animal não ficou ferido e resgate foi rápido, segundo funcionários do cemitério.

Boi cai em cova de cemitério em MT — Foto: Reprodução

Um boi caiu em uma cova do Cemitério Municipal de Juína, a 737 km de Cuiabá, na manhã de terça-feira (17). O animal foi resgatado pelo dono e funcionários do local. Animal não ficou ferido e resgate foi rápido, segundo funcionários do cemitério.

De acordo com o funcionário da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) que esteve no local, muitos bois costumam circular próximo ao cemitério que fica em uma região de sítios. No entanto, os funcionários costumam afastá-los.

No dia do fato, no entanto, estava chovendo e os trabalhadores estavam alojados em um abrigo e não viram o boi entrar e cair na cova. Assim que chuva parou, eles se depararam com a situação. O dono do animal foi chamado, foi até o local e o retirou.

Ainda segundo o servidor da Sinfra, ninguém se feriu. Ele disse ainda que o proprietário do boi tem um sítio ao lado do cemitério e, por isso, o resgate foi rápido.

A prefeitura informo que, neste caso, o dono do animal não precisa pagar multa, já que não houve dano ao patrimônio ou à pessoa. Informou também que o muro do cemitério está sendo construído e deve ser concluído até a próxima semana.

Por Lidiane Moraes, G1 MT

19/12/2019 16h32

