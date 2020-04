Bois roubados de fazenda são recuperados em Senador José Porfírio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93 ) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, após receber uma denúncia anônima de que os animais roubados estariam escondidos em uma propriedade, equipes deram início a diligências até o local. Na fazenda denunciada, foi encontrado três gados com marcação de propriedades que denunciaram os roubos.

Três gados roubados de fazendas em Senador José Porfírio, sudoeste do Pará, foram recuperados neste sábado (18). Após meses desaparecidos, os animais foram encontrados em outra propriedade e o dono do espaço foi preso.

Os animais foram encontrados em uma fazenda do município. O proprietário do local não apresentou documentos que comprovassem a origem legal dos gados.

