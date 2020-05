Boletim da Semas indica que mês de maio será de chuvas intensas

Chuvas intensas com maré alta alagaram Belém (Foto:Arquivo Agência Pará)

Índices pluviométricos na Região Metropolitana superam os 300 ml

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou um boletim especial neste domingo (10), que traz o prognóstico climático para o estado neste mês de maio.

De acordo com a projeção, feita em parceria com pesquisadores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), da Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará (RPCH), assim como em abril o período será de chuvas intensas em grande parte do território paraense.

Para as cidades da Região Metropolitana de Belém, do nordeste paraense, arquipélago do Marajó e grande parte do Baixo Amazonas estão previstas chuvas acima da normalidade, com índices pluviométricos que variam de 300 a 400 milímetros.

O tempo na RMB continua quente e abafado ao longo do dia, o que desencadeará pancadas de chuvas no período da tarde e início da noite. O mesmo é esperado para o extremo sul do Estado, onde os volumes pluviométricos também devem continuar acima da média, com valores de 100 a 150 milímetros.

Já na porção sul do Pará, o mês de maio, como já é característico da região, será marcado pela transição da estação chuvosa para o início do período de seco. Nas demais regiões, as chuvas ocorrem dentro da normalidade.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

