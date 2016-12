Bolívia culpa piloto e Lamia por acidente da Chapecoense.

A aeronave bateu contra o solo numa montanha e perdeu a cauda. Depois as asas e a cabine impactaram do outro lado da montanha. O avião bateu em baixa velocidade contra a montanha, 250 km/h, o que permitiu ter havido sobreviventes –que estavam em posições diferentes da cabine de passageiros.

Foto: Reuters – O governo boliviano disse nesta terça-feira (20) que o piloto e a companhia aérea Lamia foram os responsáveis pela queda do avião com o time da Chapecoense, em Medellín, na Colômbia, que terminou com a morte de 71 pessoas e deixou 6 feridos.

