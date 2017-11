Bolsa Família beneficia 922 mil famílias no Pará

(Foto Tarso Sarraf/O Liberal) -Desde sexta-feira (17), 922.067 famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social no Pará estão recebendo os benefícios do Bolsa Família. Neste mês de novembro, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está repassando ao Estado R$ 182.089.675,00 – R$ 197,48 para cada família, em média. O pagamento segue até o próximo dia 30.

Em todo o País, a pasta está repassando R$ 2.460.195.048,00 para complementar renda de 13.676.038 famílias de baixa renda – R$ 179,89, em média. O valor repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Segundo o MDS, essa foi a sexta vez no ano que a fila de espera do Programa Bolsa Família foi zerada.

Neste mês, 377 mil novas famílias entraram no programa. Nos meses de janeiro, fevereiro, agosto, setembro e outubro, todos os beneficiários que aguardavam para entrar no programa também foram incluídos, um feito inédito desde a criação do Bolsa Família. Segundo o MDS, para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, a pasta vem aperfeiçoando os mecanismos de controle, fazendo um cruzamento das informações declaradas pelos beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com as que constam nas diversas bases de dados oficiais.

No geral, o Pará é o sétimo Estado com o maior número de beneficiários, atrás da Bahia (1.817.203 famílias), São Paulo (1.510.823 famílias), Pernambuco (1.144.824), Minas Gerais (1.045.889), Ceará (1.031.163) e Maranhão (975.470). Dentre os municípios do Estado, Belém é o que aparece com o maior número de famílias beneficiárias, 112.203, e repasse correspondente de R$ 17.476.217,00 – valor individual médio de R$ 155,76. Na sequência aparece Ananindeua (36.414 famílias e repasse total de R$ 5.370.734,00); Abaetetuba (29.240 e R$ 6.006.332,00); Santarém (27.961 e R$ 5.061.903,00) e Cametá (19.212 e R$ 4.252.719,00).

Esse foi o maior número de beneficiários do bolsa Família no Pará desde outubro de 2016, quando o MDS divulgou o resultado do maior pente-fino já realizado no programa. Na ocasião, o ministério anunciou que encontrou inconsistências em 1,1 milhão de benefícios pagos pelo governo federal. No Pará, foram 45.807 irregularidades, com o cancelamento de 15.709 mil (1,7% do total) e o bloqueio de 30.098 (3,3%).

