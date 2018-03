Bolsa Família complementará a renda de 947 mil famílias do Pará

( Foto Reprodução) – Desde a última sexta-feira (16), 947.811 famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social no Pará estão recebendo os benefícios do Bolsa Família. Neste mês de março, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está repassando ao Estado exatos R$ 183.672.992,00, o que representa R$ 193,79 para cada família, em média. O pagamento segue até o próximo dia 29.

Em todo o País, a pasta está repassando R$ 2.508.135.248,00 para complementar a renda de 14.165.038 famílias de baixa renda – R$ 177,07, em média. O valor repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Segundo o MDS, em março, a fila de espera do Bolsa Família foi zerada mais uma vez. Isso significa que todas as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com perfil para participar do Bolsa Família, dados atualizados há menos de 24 meses e sem divergências entre as informações cadastrais e outras bases de dados, estão sendo selecionadas e ingressando no programa. A habilitação, a seleção das famílias e a concessão de benefícios ocorrem de modo automatizado e impessoal.

Por ORM

