Bolsa Família completa renda de 943 mil no Pará

Pará é o sétimo Estado com maior número de beneficiários.

Desde sexta-feira (18), 943.410 famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social no Pará estão recebendo os benefícios do Bolsa Família. Neste mês, o valor repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é de R$ 183.189.056,00, e o valor médio do benefício, para cada família, é de R$ 194,18. O pagamento segue até o próximo dia 30.

Em todo o País, a pasta está repassando R$ 2.484.070.551,00 para complementar renda de 13.919.429 famílias de baixa renda – R$ 178,46, em média. O valor repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Segundo o MDS, em maio, a fila de espera do Bolsa Família foi zerada mais uma vez e 254.551 mil novas famílias foram incluídas no programa. Isso significa que todas as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com perfil para participar do Bolsa Família, dados atualizados há menos de 24 meses e sem divergências entre as informações cadastrais e outras bases de dados, estão sendo selecionadas e ingressando no programa. A habilitação, a seleção das famílias e a concessão de benefícios ocorrem de modo automatizado e impessoal.

O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85,00) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00). Ao entrarem no programa, as famílias recebem o benefício mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. Para saber o dia em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias.

No geral, o Pará é o sétimo Estado com o maior número de beneficiários, atrás da Bahia (1.838.613 famílias), São Paulo (1.538.775 famílias), Pernambuco (1.159.122), Minas Gerais (1.060.186), Ceará (1.052.953) e Maranhão (984.351). Dentre os municípios do Estado, Belém é o que aparece com o maior número de famílias beneficiárias, 113.852, e repasse correspondente de R$ 17.449.090,00 – valor individual médio de R$ 153,26. Na sequência aparece Ananindeua (35.365 famílias e repasse total de R$ 5.183.019,00); Abaetetuba (31.417 e R$ 6.254.843,00); Santarém (28.299 e R$ 5.068.472,00) e Cametá (19.315 e R$ 4.128.318,00).

Para o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, o papel do governo federal é mais do que complementar a renda dessas famílias, mas buscar também incentivar essas pessoas a saírem da pobreza. Um exemplo é o programa Futuro na Mão: dando um jeito na vida financeira, que oferece ferramentas e educação financeira aos beneficiários do Bolsa Família.

“O benefício é importante para o combate à pobreza e à desigualdade, mas, neste mês, lançamos o programa ‘Futuro na Mão’, que é mais uma ação para incentivar as famílias a conquistarem sua independência financeira e melhorarem a gestão do orçamento familiar. Com isso, queremos quebrar o ciclo da pobreza entre gerações e garantir o bem-estar dos milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família”, destacou Beltrame.

O programa Futuro na Mão: dando um jeito na vida financeira foi desenvolvido pelo MDS em parceria com a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), e financiado pelo Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Até dezembro, 560 municípios serão convidados a aderir ao programa e levar as orientações às famílias.

