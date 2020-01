Bolsa Família dá cartão para material escolar de até R$350; entenda

(Foto:Reprodução)- Beneficiários do Bolsa Família contarão com ajuda financeira do cartão para material escolar em 2020.

O programa estará fornecendo um cartão especial com valor de até R$ 350 para todos os cadastrados que tenham menores matriculados em escolas públicas. Segundo o governo federal, a ação objetiva incentivar a participação dos alunos.

Como se cadastrar Bolsa Escola 2020

Para se cadastrar, é necessário que o responsável legal pela família se atente as regras do Bolsa Família.

Como o Bolsa Escola foi incorporado à esse programa, segue os mesmos critérios.

Portanto, o responsável deverá se dirigir pessoalmente até a prefeitura de sua cidade com os seguintes documentos para realizar o cadastro Bolsa Família 2020:

Documento de Identificação (RG e CPF)

Carteira de Trabalho

Título de Eleitor

Certidão de nascimento ou de casamento

Comprovantes de residência e de renda.

O programa Bolsa Escola também disponibiliza o Calendário Bolsa Escola, onde os beneficiários podem consultar o seu benefício e conferir se o valor a que tem direito está disponível ou não para ser sacado.

Calendário Bolsa Escola 2020

Segundo o site do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), o calendário Bolsa Escola 2020 estabelece as datas de pagamento de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) impresso no Cartão Bolsa Família.

Este é o último calendário Bolsa Família 2020:

Final do NIS 1:

18/jan, 15/fev, 18/mar, 16/abr, 20/mai, 14/jun, 18/jul, 19/ago, 17/set, 18/out, 18/nov e 10/dez;

Final do NIS 2:

21/jan, 18/fev, 19/mar, 17/abr, 21/mai, 17/jun, 19/jul, 20/ago, 18/set, 21/out, 19/nov e 11/dez;

Final do NIS 3:

22/jan, 19/fev, 20/mar, 18/abr, 22/mai, 18/jun, 22/jul, 21/ago, 19/set, 22/out, 20/nov e 12/dez;

Final do NIS 4:

23/jan, 20/fev, 21/mar, 22/abr, 23/mai, 19/jun, 23/jul, 22/ago, 20/set, 23/out, 21/nov e 13/dez;

Final do NIS 5:

24/jan, 21/fev, 22/mar, 23/abr, 24/mai, 21/jun, 24/jul, 23/ago, 23/set, 24/out, 22/nov e 16/dez;

Final do NIS 6:

25/jan, 22/fev, 25/mar, 24/abr, 27/mai, 24/jun, 25/jul, 26/ago, 24/set, 25/out, 25/nov e 17/dez;

Final do NIS 7:

28/jan, 25/fev, 26/mar, 25/abr, 28/mai, 25/jun, 26/jul, 27 ago, 25/set, 28/out, 26/nov e 18/dez;

Final do NIS 8:

29/jan, 26/fev, 27/mar, 26/abr, 29/mai, 26/jun, 29/jul, 28/ago, 26/set, 29/out, 27/nov e 19 dez;

Final do NIS 9:

30/jan, 27/fev, 28/mar, 29/abr, 30/mai, 27/jun, 30/jul, 29/ago, 27/set, 30/out, 28/nov e 20/dez;

Final do NIS 0:

31/jan, 28/fev, 29/mar, 30/abr, 31/mai, 28/jun, 31/jul, 30/ago, 30/set, 31/out, 29/nov e 23/dez;

Como ter o Cartão de Material Escolar do Bolsa Família?

O que é Cartão de Material Escolar do Bolsa Família?

Por ser um direito dos estudantes presentes em famílias inscritas no Bolsa Família, é necessário fazer parte desse programa.

Para ser mais um beneficiário do Governo Federal, é fundamental cumprir alguns requisitos para receber aprovação de solicitação. São eles:

Ter renda mensal de até R$89,00 por pessoa – famílias extremamente pobres;

Ter renda mensal entre R$89,01 e R$178,00 – famílias pobres, desde que possuam em sua composição crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos e gestantes.

Com esses requisitos, o responsável pela família deve procurar a prefeitura do município para se inscrever no Cadastro Único e solicitar a inserção familiar no Bolsa Família.

Esse cadastro é também um pré-requisito, embora não seja um indício que haverá entrada imediata da família no Programa Bolsa Família, muito menos o recebimento do benefício.

Para as crianças e adolescentes, o Cartão de Material Escolar do Bolsa Família, poderá ser providenciado desde que haja garantia de frequência escolar – o mínimo para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos é de 85%, enquanto que para adolescentes de 16 e 17 anos a frequência é de 75%.

Além disso tudo, o estudante ainda deve residir com a família, é claro.

O projeto do Cartão de Material Escolar oferecido dentro do Bolsa Família é extremamente valioso para as famílias que mais necessitam de auxílio do governo, em especial por ser capaz de promover a autonomia cidadã no Brasil.

É visível também um impacto positivo na sociedade graças ao Cartão de Material Escolar, pois essa medida traz dinamismo ao comércio dentro de municípios pobres do interior do país, fazendo com haja circulação de recursos destinados à área de educação.

Por:REDAÇÃO JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...