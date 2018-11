BOLSONARISMO-MPF investiga denúncia de ameaças contra estudantes da UFPA em Altamira-“ameaças diretas a negros, gays e lésbicas”

Campus de Geografia na UFPA de Altamira, no Pará — Foto: Reprodução / Ascom UFPA

De acordo com o MPF, carta deixada a estudantes fez ameaças diretas a negros, gays e lésbicas.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação criminal após alunos do curso de Geografia da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira, na região do Xingu, denunciarem o recebimento de uma carta com ameaças de morte. Na carta, duas alunas foram citadas e ameaçadas de morte.

De acordo com o MPF, o documento lista ameaças contra gays, negros e movimentos estudantis. O texto fazia ainda apologia à tortura.

Segundo a denúncia, o documento foi encontrado no dia 31 de outubro, provavelmente deixado por baixo da porta do centro acadêmico do curso. As alunas citadas denunciaram nas redes sociais e o movimento ‘Xingu Vivo para Sempre’ enviou uma representação ao Ministério Público do Pará (MPPA) em Altamira.

O MPF informou que a competência para a investigação é federal, já que o caso ocorreu no campus de uma universidade federal e por incidir no crime de incitação ao genocídio, que é objeto de convenção internacional de 1948.

Segundo o inquérito instaurado, os responsáveis pela carta devem responder por racismo, que prevê pena de um a três anos de prisão e multa; incitação ao genocídio, com penas de 6 a 15 anos de prisão; e ameaça, que varia de um a seis meses de prisão ou multa.

