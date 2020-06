Bolsonarista que atirou fogos contra o STF é preso pela polícia

(Foto:Crédito: Reprodução) – A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu neste domingo (14) Renan da Silva Sena, funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH). Ele foi identificado como autor do lançamento de artefatos explosivos contra o prédio do STF e por xingamentos a autoridades. Sena foi liberado após assinar um termo de comparecimento em juízo.

Também no domingo (14), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decidiu representar contra Renan e outros envolvidos que forem identificados. Sena é um dos líderes de manifestações pedindo a destituição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a expulsão dos ministros do STF. Ele também foi flagrado, no dia 1º de maio, agredindo uma enfermeira que participava de um ato a favor do isolamento social.

A representação de Toffoli foi encaminhada à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news, aberto para investigar ataques ao Supremo e a outras instituições.

Em nota, Toffoli afirmou que o Supremo “jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta e continuará cumprindo a sua missão.” Outros ministros do STF também reagiram publicamente.

Da Redação

15/06/20 – 08h43 –

*Com informações da Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...