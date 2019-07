Bolsonaro afirma que vai propor projeto para legalizar garimpos

Sem dar detalhes, presidente fez referência à situação de garimpeiros no Pará

Presidente Jair Bolsonaro participa de evento em Brasília (Foto: ADRIANO MACHADO 19-07-2019 / REUTERS)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou neste domingo que o governo irá propor um projeto para legalizar garimpos no Pará, mas não deu detalhes a respeito da proposta. Bolsonaro abordou o assunto quando, em conversa com cidadãos na saída de um restaurante, ficou sabendo que havia paraenses no local.

— O Pará é um grande Estado, por isso vou falar, vamos legalizar o garimpo. Ok? Tem parente de garimpeiro aí, não? Tem não? Mas a vida de garimpeiro não é fácil não — disse.

Questionado pela imprensa sobre detalhes do tema, Bolsonaro afirmou que o projeto “vai casar a exploração com a questão ambiental”.

— Eu não vou legalizar. Vamos entrar com um projeto para legalizar. O governo vai entrar. O garimpeiro é um cidadão, merece respeito, consideração, e obviamente a gente vai casar a exploração com a questão ambiental e botar um ponto final no mercúrio.

Leia Também:Esquema de fraudes movimenta 20 toneladas de ouro e R$ 3 bilhões ao ano

O garimpo de ouro libera mercúrio para o meio ambiente, por isso a autorização de áreas para exploração necessita de detalhados estudos ambientais. Uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados em abril debateu problemas na região do rio Tapajós decorrente da exploração ilegal de ouro.

Estudos apresentados no evento, do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), constataram níveis elevados de metilmercúrio na população do entorno da bacia do rio Tapajós, uma das maiores da Amazônia.

Naturalmente, o solo da região já concentra altas doses de mercúrio. A forma mais tóxica, metilmercúrio, surge por meio de processos químicos de bioacumulação agravados por desmatamentos, queimadas e, principalmente, pelo garimpo clandestino de ouro. A Polícia Federal realizou, no ano passado, ao menos três operações para combater garimpos ilegais no Pará.

Fonte:O Globo- Renata Vieira

