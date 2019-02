Bolsonaro apresenta melhora e deixa unidade de terapia semi-intensiva, diz boletim médico

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“(Bolsonaro) não apresenta dor, febre e segue com melhora do quadro pulmonar”, diz o boletim, acrescentando que o presidente teve suspensa a nutrição parenteral e foi “introduzida dieta leve”.

Bolsonaro reunido no hospital com ministro Tarcísio Gomes de Freitas e subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira (Divulgação/REUTERS)

You May Also Like