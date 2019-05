(Foto:© Marcos Corrêa/PR) – O porta-voz do governo afirmou que a medida trata da “desburocratização do mercado de armas e munições”

Bolsonaro assina decreto com novas regras sobre uso de armas e munições

Na tarde desta terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibiliza as regras para registro, posse, porte e comercialização de armas e munições para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores.

Segundo informações do site ‘G1’, Otávio Rêgo Barros, porta-voz do governo, afirmou que a medida trata da “desburocratização do mercado de armas e munições”.

Vale lembrar que em janeiro o presidente assinou um outro decreto que tratava da posse de armas, que é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho.

