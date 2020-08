Bolsonaro chega a Belém para inauguração do Complexo Porto Futuro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O projeto inclui, ainda, outras obras de urbanização, como estacionamentos, recuperação da Praça General Magalhães e a construção da Praça do Futuro, além de um lago artificial. Mais de 200 empregos diretos foram gerados durante as obras e serviços de revitalização.

Á época, Helder e o ex-ministro trataram sobre as possibilidades não só turísticas, mas também de geração de emprego e renda, relacionadas ao mais novo ponto turístico e de lazer da capital paraense. Localizado próximo à Baía do Guajará, o Porto Futuro também será referência para quem chega a Belém pelos rios, por estar em frente ao Terminal Hidroviário. O fluxo na zona portuária e na Estação das Docas é de 4 mil pessoas por dia. A expectativa com a complexo é de que a movimentação ultrapasse 8 mil pessoas diariamente.

O projeto urbano Porto Futuro foi uma indicação de Helder Barbalho, em 2018, quando era ministro da Integração Nacional, no governo de Michel Temer. O investimento da pasta soma R$ 31,5 milhões. Além de mudar o cenário de abandono da região, o empreendimento foi criado para dar oportunidades, emprego e renda aos paraenses. A obra estava prevista para ser entregue em janeiro de 2020. Já na reta final da construção, em dezembro do ano passado, o então ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve na fiscalização dos trabalhos.

O avião com Bolsonaro pousou na capital paraense minutos antes das 10h. O desembarque ocorreu na Base Aérea de Belém e o presidente seguiu direto para a cerimônia de inauguração do Complexo Porto Futuro.

