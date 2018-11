Bolsonaro coloca general para lidar com o Congresso

Cruz será o primeiro militar a ocupar a Secretaria de Governo /Foto:Vinicius Segalla -O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz foi anunciado nesta segunda-feira 26 como futuro ministro da Secretaria de Governo a partir de 2019. O anúncio foi feito pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, por meio de suas redes sociais.

Será a primeira vez que um militar de carreira ocupará a pasta, que tem status de ministério e é responsável pela interlocução entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Atualmente, o titular da pasta é o deputado federal Carlos Marum (MDB/MS).

Cruz é o terceiro general do Exército anunciado como ministro por Bolsonaro, mas o primeiro a ocupar atribuições normalmente desempenhadas por civis, em nada relacionada a questões de segurança e defesa nacional.

Nascido em 1 de junho de 1952, o general passou a ser conhecido internacionalmente quando comandou as forças de paz da ONU no Haiti, de 2006 a 2009, e no Congo (2013-2015). Antes disso, foi adido militar na Embaixada do Brasil em Moscou, na Rússia.

A indicação representa um novo recuo de Jair Bolsonaro, que havia declarado a disposição de extinguir o status de ministério da Secretaria de Governo.

O futuro presidente anunciou a nomeação pelo Twitter:

Antes do anúncio desta segunda, o general da reserva era cotado para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada ao Ministério da Justiça, que será ocupado pelo ex-juiz Sérgio Moro.

