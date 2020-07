Bolsonaro confirma que testou positivo para a covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No final da tarde de segunda, o presidente disse a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, que estava com sintomas e que foi ao Hospital das Forças Armadas fazer uma radiografia de pulmão, mas que não apareceu nenhum problema.

O presidente, que fez o anúncio em entrevista transmitida ao vivo pela televisão, TV Brasil e CNN Brasil, realizou o teste na segunda-feira, depois de começar a ter sintomas leves no fim de semana. Na segunda-feira, Bolsonaro teve dor no corpo e febre de 38 graus.

