Bolsonaro corta o cabelo e ignora mortes em presídio no Pará

‘Um morador de rua esfaqueou duas pessoas no Rio de Janeiro. Agora, não tinha ninguém armado para dar um tiro nele? Mas tudo bem. Estava drogado? Viciado em drogas. Tem de buscar solução para as coisas, né?”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro fez uma live nesta segunda-feira (29) em seu perfil no Facebook para os seus quase dez milhões de seguidores, na qual apareceu cortando os cabelos e comentando assuntos aleatórios – nenhum deles, no entanto, relacionado às 57 mortes no presídio de Altamira, sudeste paraense .

