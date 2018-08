Bolsonaro decide que não vai mais comparecer a debates

Candidato, que havia prometido ir a todos os encontros, vai priorizar ‘contato direto com o povo’, diz presidente nacional do PSL

Os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede) participam de debate eleitoral promovido pela RedeTV! – 17/08/2018 (Foto:Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo)

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, decidiu não comparecer mais a debates de televisão. O presidente nacional do partido, Gustavo Bebianno, afirmou a VEJA que “não há planejamento de ir a nenhum debate” e que exceções serão analisadas “caso a caso”. A prioridade da campanha agora, explica, serão as viagens e o “contato direto com o povo”.

“Nosso tempo é muito escasso. As viagens nossas são todas de avião de carreira e a equipe é muito pequena. Para nós, é melhor ter contato direto com o povo”, afirmou, citando a ida do candidato à cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (22).

O motivo para a decisão teria sido o formato dos debates, que Bolsonaro considera “engessado”, por limitar o tempo de perguntas e respostas. As regras dos encontros são aprovadas por todas as campanhas e o próprio Bolsonaro chegou a gravar um vídeo no qual prometeu ir a todos eles. Bebianno afirma agora que se trata de uma mudança de avaliação. “Ele nunca tinha participado de debates, nós não sabíamos como seria”, argumentou.

“Os candidatos ficam amarrados, com a bola de ferro nos pés. Eles amarram os candidatos de uma forma que, no caso de Jair Bolsonaro, a espontaneidade e a combatividade, ser quem ele é, ali é impossível. Quem olha ali, vê um candidato como outro qualquer”, completou. A campanha de Bolsonaro defende debates ao estilo americano, em que os candidatos ficam frente a frente sem regras de tempo ou temas.

RedeTV!

O encontro da RedeTV! no dia 17 de agosto foi especialmente complicado para Jair Bolsonaro. O momento de maior repercussão do debate foi um embate entre ele e a candidata da Rede, Marina Silva, quando ambos ficaram frente a frente.

Confrontado sobre a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, o candidato voltou a defender a sua posição, de que o estado não pode intervir na remuneração paga pelas empresas aos seus empregados, e criticou a adversária por defender um plebiscito para a questão do aborto.

Marina rebateu. Ela afirmou que vai priorizar a igualdade salarial entre homens e mulheres e criticou o adversário por achar que “pode resolver tudo no grito, na violência” e citou o episódio em que Bolsonaro pegou “a mãozinha de uma criança e ensinou como é que faz para atirar”. A estratégia da candidata está associada aos últimos resultados das pesquisas quando é analisada apenas a intenção de voto entre as mulheres: Marina cresce nesse segmento, enquanto Bolsonaro cai pela metade entre elas.

Vídeo

Em junho, depois de notícias que indicavam a sua intenção de não comparecer aos debates de televisão, Jair Bolsonaro gravou um vídeo com militantes que o apoiam garantindo que estaria em todos os encontros. “Sobre debates da televisão, compareceremos a todos, sim. Até porque estaremos levando propostas factíveis, que vocês acreditam que podem ser atingidas”.

Naquela altura, ele já havia deixado de comparecer a uma sabatina do jornal Folha de S.Paulo e ao evento Diálogos com os Presidenciáveis, da Frente Nacionais de Prefeitos (FNP). No mesmo discurso, o deputado criticou os veículos de imprensa que noticiaram que ele não iria aos debates. “A imprensa diz que eu estou fugindo de debates. Não houve, até o momento, nenhum debate, por que eu estou fugindo?”, questionou, sem citar nomes. A coluna Radar, de VEJA, era um dos veículos que noticiaram a intenção da sua campanha de que ele não comparecesse.

