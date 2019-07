Bolsonaro defende fim de aulas para CNH e diz que ‘não devia ter exame’

(Foto:Reprodução)- O presidente Jair Bolsonaro defendeu o fim das aulas teóricas e práticas para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na transmissão ao vivo semanal nas redes sociais, feita ontem. Na live, o chefe do governo federal chegou a dizer que “nem devia ter exame para nada”.

“Eu, com dez anos de idade, aprendi a dirigir trator na fazenda em Eldorado Paulista [cidade do interior de São Paulo]. E acho que nem devia ter exame de nada. Parte escrita apenas e ir para prática logo. Não tem que cursar autoescola, ter aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Então, deveria ter uma prova prática e uma prova escrita ali. Seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação”, opinou Bolsonaro.

Em junho, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicou resolução tornando opcional o uso de simulador para tirar a primeira habilitação e também a redução no número de horas-aula obrigatórias para o cidadão tirar a carteira de motorista.

O governo também apresentou recentemente projeto de lei ao Congresso prevendo alterações no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) – como a ampliação na pontuação máxima para suspender o direito de dirigir e transformar em advertência por escrito a multa para quem trafegar com criança fora da cadeirinha. Além disso, a proposta também quer acabar com o exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E e aumentar a validade da CNH.

O projeto terá de passar pela aprovação dos deputados federais e senadores.

Na transmissão ao vivo, Jair Bolsonaro voltou a defender o fim do simulador, o aumento na pontuação e a não obrigatoriedade do teste de drogas, alegando que eles são caros.

Do UOL Em São Paulo (SP) 2019-07-26T14:14:5726/07/2019 14h14

