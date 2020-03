Bolsonaro diz que fará mais uma cirurgia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bolsonaro está nos Estados Unidos nesta semana, onde cumpre agenda oficial. No fim de semana, ele teve um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump.

O presidente já passou por quatro cirurgias desde que foi alvo de uma facada durante a campanha eleitoral na cidade de Juiz de Fora (G), a última delas em setembro do ano passado para correção de uma hérnia incisional no abdômen.

