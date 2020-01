Bolsonaro diz que jornalistas são ‘espécie em extinção’; entidade vê declaração ‘estapafúrdia’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

E, com certeza, sobreviverá por mais tempo do que políticos inimigos da democracia, que, estes sim, tendem a ser engolidos pela história.

O país e o mundo têm sido surpreendidos, a cada momento, por declarações estapafúrdias do presidente da República e de seus auxiliares mais próximos. Até a manhã desta segunda-feira, a mais recente dessas declarações tinha sido a de que os jornalistas são “uma espécie em extinção”, que, como tal, deveriam ficar sob os cuidados do Ibama.

“E, com certeza, sobreviverá por mais tempo do que políticos inimigos da democracia, que, estes sim, tendem a ser engolidos pela história”, acrescentou a entidade.

“Cada vez mais gente não confia em vocês. E eu quero que vocês sejam, realmente, uma força no Brasil. É importante a informação, e não a desinformação ou o fake news. Perguntar aqui, por exemplo, eu cancelei todos os jornais no Planalto, todos, todos, não recebo mais nem jornal, nem revista. Quem quiser, que vá comprar. Porque envenena a gente ler jornal, a gente fica envenenado”, acrescentou.

“Sempre converso com eles, sempre converso com eles”, respondeu o presidente.

Na entrevista, um jornalista indagou a Bolsonaro se ele havia conversado com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre o cronograma de votação das reformas administrativa e tributária.

Bolsonaro deu a declaração enquanto conversava com apoiadores e jornalistas na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

(Foto:Reprodução)- Presidente conversava com jornalistas no Alvorada quando disse que ‘envenena’ ler jornal. Para Associação Brasileira de Imprensa, informação sempre será ‘necessidade vital nas sociedades’. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (6) que os jornalistas são uma “espécie em extinção”. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) considerou a declaração “estapafúrdia”.

You May Also Like