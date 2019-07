Bolsonaro diz que liberação de contas do FGTS é medida emergencial para levantar economia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A medida poderá atender até 96 milhões de trabalhadores, que no total possuem 260 milhões de contas ativas e inativas no FGTS, e o período para a retirada será de agosto de 2019 a março de 2020, afirmou o ministro.

De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, os trabalhadores poderão sacar até 500 reais de contas do FGTS, tanto ativas quanto inativas, dentro de um limite a ser definido de acordo com o saldo.

“É algo emergencial, sim, é emergencial, porque a nossa economia não vai bem, né, se bem que já está dando sinais de recuperação. E eu acho que dá para a gente ajudar bastante no corrente ano, entrando um dinheirinho no comércio aí”, disse Bolsonaro nesta manhã em entrevista.

As regras para os saques dos recursos serão anunciadas pelo governo mais tarde nesta quarta-feira, numa investida concebida para injetar algum ânimo à economia. Mais cedo neste mês, a equipe econômica cortou pela metade a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, a 0,81%.

You May Also Like