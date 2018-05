Bolsonaro diz que será o maior beneficiado com desistência de Joaquim Barbosa.

Pré-candidato afirmou que precisa apenas de R$ 1 milhão para sua campanha e que pretende alcançá-los com doações de pessoas físicas.

Em mais uma visita a Belo Horizonte, o deputado federal e pré-candidato a presidente pelo PSL, Jair Bolsonaro (PSL), disse acreditar que ele será o maior beneficiado com a saída do ex ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)Joaquim Barbosa (PSB) da disputa.

Bolsonaro veio até a capital para conceder palestra a empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e mais cedo se encontrou com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS). Bolsonaro afirmou que grande parte das intenções de voto de Barbosa era de pessoas que identificavam nele alguém que combate a corrupção do meio político. O deputado acredita que com Barbosa de fora, ele é o presidenciável que tem o perfil de alguém que luta contra corrupção.

“Quando o nome de Barbosa começou a aparecer nas pesquisas eu imaginei que fosse uma estratégia para me desidratar e me desidratou um pouco mesmo. Agora com a saída dele da disputa eu serei o maior beneficiado. O pessoal que vota nele, vota pelo combate à corrupção”, disse.

Bolsonaro também comentou sobre as críticas que Barbosa fez contra ele, dizendo que Bolsonaro é um risco para o Brasil.

“É um posicionamento de quem não entende absolutamente nada de política. Se eu sou tão perigoso assim, e ele tinha a chance de ganhar, que brasileiro é ele que correu?”, disse.

Bolsonaro também afirmou que precisa apenas de R$ 1 milhão para sua campanha. Ele explicou que pretende alcançar esse valor com doações de pessoas físicas e disse que vai abrir mão de usar o fundo eleitoral de financiamento público de campanha. “Eu teria direito a R$ 3 milhões do Fundo Eleitoral, mas não seria ético da minha parte usar esse dinheiro. Eu votei contra o Fundo Eleitoral, seria contraditório utilizar essa verba agora, mesmo sendo legal”.

Bolsonaro também comentou sobre o fato das investigações do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) apontarem o suposto envolvimento de policiais militares na execução. ” Isso é possível, se ficar comprovado, pau neles. Eu defendo o bom policial militar”.

Sobre o encontro com Kalil, Bolsonaro evitou falar que contará com o apoio do prefeito de Belo Horizonte, disse apenas que eles têm grandes afinidades. Ele afirmou que seu partido não terá candidato a governador em Minas. ” Se me der um caixote na rua eu já tenho palanque”, brincou.

