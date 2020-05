Bolsonaro entrega exames de Covid-19 ao STF

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), os exames deram negativo para o vírus. | Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu, na noite desta terça-feira (12), os exames de Covid-19 realizados pelo presidente Jair Bolsonaro, que se recusava a apresentá-los, argumentando que se sentia “violentado” e que tinha direito a manter a privacidade.

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), os exames deram negativo para o vírus. O site da VEJA divulgou o comunicado na íntegra: “A Advocacia-Geral da União (AGU) informa que entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski os exames realizados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para testar o contágio por Covid-19. Os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença”.

A entrega dos documentos foi feita ao ministro do STF Ricardo Lewandowski, relator da ação em que o jornal O Estado de S. Paulo pediu que a corte suspenda a decisão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, que desobrigou Jair a apresentar os exames.

IMPEACHMENT – O ministro do STF Luís Roberto Barroso afirmou, no início do mês de maio, que o presidente poderia sofrer impeachment caso não divulgasse o resultado do exame para Covid-19. A fala foi dada durante entrevista a um canal de TV fechado. Barroso, entretanto, não forneceu detalhes, pois se tratava de um “caso em andamento”.

Autor: Com informações da CNN/terça-feira, 12/05/2020, 22:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...