Bolsonaro estará em Sinop e Sorriso dia 18; lideranças cobrarão duplicação da BR-163

O presidente Jair Bolsonaro visitará Sinop e Sorriso na sexta-feira da próxima semana (18). A data foi definida, há pouco, pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto, a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, o prefeito de Sorriso, Ari Lafin e o senador Wellington Fagundes, em audiência, no Palácio do Planalto.

Ele chegará às 08h no aeroporto João Figueiredo e vai inaugurar a indústria de álcool Inpasa, às margens da BR-163.

Em seguida, o presidente vai a Sorriso para lançamento da safra nacional de soja e vai inaugurar a planta da usina de etanol da FS. O deslocamento deve ser de carro, pela BR-163, e Bolsonaro também vai entregar títulos de regularização fundiária para pequenos agricultores do município de Nova Ubiratã. A solenidade será em Sorriso e o presidente retornará a Brasília no início da tarde.

Rosana deve retornar nesta quarta-feira a Sinop e definir, com entidades, uma pauta conjunta de reivindicações a Bolsonaro. Uma das principais reivindicações será para o governo federal autorizar o quanto antes a duplicação da 163 de Sinop a Cuiabá, considerando que milhares de carretas carregadas com inúmeros produtos e centenas de veículos trafegam diariamente. A concessionária da rodovia não tem previsão de quando fará a obra, mesmo com a intensa cobrança de entidades e lideranças políticas. A prefeita disse que o fato do presidente se deslocar de Sinop a Sorriso, de carro, será muito importante para constatar o grande movimento diário e a necessidade urgente da duplicação.

Também será cobrada maior agilidade na “emissão de licenças e demais procedimentos para autorizar as obras da Ferrogrão” – ferrovia ligando Sinop a Miritituba-PA – que será feita pela iniciativa privada em parceria com governo, com leilão de concessão previsto para ano que vem. A ferrovia vai escoar a produção agrícola gerando grande economia no frete e agregando valor aos produtores.

O senador Wellington Fagundes (PL) também participou da audiência, esta tarde, no ministério da Casa Civil e propôs ao governo iniciar estudos para autonomia do câmpus em Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso. “Já fiz projeto de lei indicativo, a prefeita está apoiando a criação da Universidade Federal do Norte de Mato Grosso, com emancipação do câmpus, assim como ocorreu em Rondonópolis, com maior autonomia orçamentária, na criação de novos cursos e maior agilidade para atender demais demandas”, disse, ao Só Notícias.

A unidade da Inpasa em Sinop é considerada a maior usina de etanol de milho da América Latina, está em funcionamento há alguns meses, produz 1,5 milhão de litros e deverá ampliar a produção a curto prazo, além de 1 milhão de toneladas por dia de DDGS – óleo de Milho e energia elétrica.

Por:Só Notícias/Editoria (foto: assessoria)

