Bolsonaro ganha outdoor em Novo Progresso

Foi instalado nas proximidades da rodovia BR 163 próximo ao aeroporto um outdoor pago por apoiadores do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na sua intenção de ser candidato a presidente da República em 2018. “Pela Honra Moral e Ètica- NOVO PROGRESSO É BOLSONARO”, foi postado No outdoor.

